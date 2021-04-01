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Американець під час затримання назвався чужим іменем: так звуть справжнього злочинця
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Поліція штату Мічиган затримала 30-річного мешканця Лотона, міста в Оклахомі, після того, як він представився вигаданим ім'ям. Як виявилося, на це ім'я вже виданий ордер на арешт.
Поліцейські звернули увагу на чоловіка, який сидів на пасажирському кріслі в припаркованій машині, за кермом якої сиділа жінка. Коли вони увімкнули сирену, чоловік нагнувся, чим викликав ще більшу підозру, пише Fox23. Під час бесіди чоловік назвав чуже ім'я. Виявилося, воно належить розшукуваному злочинцеві, тож його затримали.
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Під час обшуку в його штанях знайшли метамфетамін, вилучили терези, пакетики та гроші. Правоохоронці дізналися, що чоловік приховав справжнє ім'я після того, як у нього взяли відбитки пальців. Затриманого відправили до СІЗО, де пред'явили звинувачення у зберіганні метамфетаміну з метою поширення. З собою в місце ув'язнення йому вдалося пронести чималу кількість наркотиків.
Тепер на чоловіка чекає ув'язнення через зберігання наркотиків / Фото Unsplash
Слідчі чекають, що чоловікові будуть пред'явлені звинувачення у контрабанді наркотиків у в'язницю і брехні офіцеру під час скоєння тяжкого злочину. Офіцери додали, що знайшли на землі багато консервних банок і лотерейних білетів, які можна пов'язати з автомобілем підозрюваного.
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