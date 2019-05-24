Звідки у вас є стільки часу: Притула розкритикував хейтерів у мережі

Популярний український телеведучий Сергій Притула зняв чергове відеозвернення своїм підписникам. Відповідний ролик він виклав на своїй сторінці у Facebook. Притула поставив усім хейтерам просте, але логічне питання: "Звідки у вас є стільки часу?"

Почав свій п'ятихвилинний ролик він з розповіді про те, що одна з користувачок у мережі подякувала йому за ті пости, які він пише. На її думку, саме ця писанина – промінь добра з-поміж шаленої кількості хейтингу, який шалено популярний у Facebook.

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Це відео він вирішив записати для того, аби звернутися до тих користувачів, які виписують "кілометри текстів із жахливими словами на адресу своїх політичних опонентів".

А звідки у вас є стільки часу, щоб писати на адресу один одного стільки ненависті? Це ж треба мати вільний час для цієї писанини. А цей час можна було би витратити на роботу, – наголосив Сергій Притула.

Його вражає те, що люди пишуть сотні, а то й тисячі коментарів, в яких звинувачують і попередню владу, і теперішню, а також нарікають на те, як їм погано живеться.

Я навіть знаю людей, які, коли був Ющенко, писали, що він – чмо, і не робить нічого, щоб їм жилося добре. Плюс у 2008 році долар дуже стрибнув і всі збідніли. Потім ті самі люди писали, що Яник – чмо (ну, тут я погоджуюсь), що Порошенко – чмо, а зараз вони пишуть, що Зеленський чмо. І це одні і ті самі люди. Їм не вгодиш і жодна влада таким людям не може вгодити, бо вони не можуть якось гідно жити, – наголосив він.

Також він зазначив, що всі проблеми хейтерів мають вирішувати не якісь ефемерні дядечки, які керують країною. Успіх кожного – його заслуга та робота.

"Ваша проблема не в тому, що вам мало платять. Ваша проблема в тому, що ви не робите нічого, щоб роботодавець заплатив вам стільки, щоб ви не хотіли від нього кудись піти. Коли мені було 22-23 – я працював на п’яти роботах. Тоді робота у 100 баксів для Тернополя було дуже пристойно. Я пахав як дурний зранку до ночі. Але мені було мало 100 доларів, бо я хотів водити дівчину не на біляш з томатним соком, а в найкращий бар чи ресторан міста. Я працював ще на чотирьох роботах і спав по 2-3 години на добу. А бувало таке, що не спав і по дві-три доби… Але я був молодий хлопака і розумів, що мені ніхто не принесе на блюдечку якусь квартиру... Я пахав як коняра", – відверто розповів Сергій Притула своїм підписникам.

Також він порадив усім активним "користувачам" нарешті знайти собі роботу.

"Замість того, щоб писати оту галімотню у соцмережах, обгаджуючи інших людей – знайдіть собі роботу. Мало грошей на одній? Знайди другу і витрати час на неї. Замість того, щоб писати оці огидні коментарі, запитайся у дитини, що вона сьогодні прочитала. Не в телефоні просиділа 5 годин, а яку книжку вона прочитала. Запитайся, чи твоя дитина знає англійську, бо без неї вона не має якогось притомного майбутнього. Іди на курси, вдосконалюйся, ставай найкращим у тій царині, в якій працюєш і за тебе будуть битися роботодавці. Запитай у своєї мами, як у неї сьогодні справи. Скинься з друзями по 400 гривень, і не пробухай їх в генделику, а завези у найближчий дитячий будинок", – емоційно підкреслив він.

Наостанок він зазначив, що всі ми живемо в одній країні, а це означає, що не варто заливати один одного брудом за кожної ліпшої нагоди. На його думку, ми, українці, маємо залишатися "у спільних знаменниках, які стосуються цієї країни", адже влада завжди буде мінятися.

Погоджуєтесь зі словами Сергія?

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