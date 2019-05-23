Полякова розлютила українців новим фото із Зеленським

Українська співачка Оля Полякова здивувала мережу зухвалим фото. На знімку зірка не сама, а з новообраним президентом України Володимиром Зеленським.

Популярна українська співачка і актриса Оля Полякова активно веде свій профіль Instagram. Артистку також називають української Леді Гагою за любов до латексу і епатажних витівок.

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Цього разу Оля вирішила привітати українців з інавгурацією новообраного президента Володимира Зеленського і показала з ним кумедне фото. Фото зроблено з гумором ще за часів Кварталу. Зеленський поклав свою голову на груди Полякової, на обличчі Володимира задоволена усмішка. Оля ж закусила губу.

"Вітаю всю Україну з Новим Президентом!!! Цей шлях буде не простий, але знайте, одне тендітне, але міцне плече, завжди готове вас підтримати! З надією дивимося у майбутнє!" – підписала знімок Ольга Полякова. Але не всі шанувальники оцінили дружній пост зі "слугою народу".

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