Жадан і Собаки випустили провокативний кліп, присвячений випускникам: це треба бачити

Популярний український письменник Сергій Жадан і музиканти ска-панк-проекту "Жадан і Собаки" представили своїм прихильникам нову відеороботу. Кліп на пісню "Тьолка барабанщика" увійде до нового п'ятого студійного альбому. Дивіться відео, поки його не заблокував YouTube!

Про появу новенького кліпу Сергій Жадан написав на своїй сторінці у Facebook.

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Дорогі брати і сестри, з радістю презентуємо вашій увазі нове відео "Жадана І Собак". Робота вийшла позитивною та життєствердною, як і повинно бути з нормальним рок-н-ролом, – написав Жадан.

За сюжетом відеороботи музиканти виступають на випускній шкільній вечірці.

"Сьогодні – випускний день для тисяч українських підлітків. Своїм відео ми хочемо привітати їх із такою знаменною в їхньому житті подією, побажати щастя, здоровля та адекватних роботодавців. Вітаємо в прекрасному світі дорослих! П.С. Традиційно попереджаємо: перегляд відео категорично не рекомендується людям без почуття гумору та самоіронії! Всім добра", – додав Жадан.

Час до часу у кліпі можна побачити, як дівчата цілуються одна з одною на різних локаціях. А починається композиція з рефрену "Чотири роки с*ка без Кобзона".

Жадан І Собаки – Тьолка барабанщика: дивіться новий кліп:

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