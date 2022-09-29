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Звідки беруться вживані авто в Україні: ТОП 5 країн-імпортерів машин з пробігом
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Пригнані вживані авто мають чималий попит серед українських водіїв. Тож саме час розібратися, з яких країн найбільше імпортують машини з пробігом.
В Україні продається більше автомобілів з пробігом, ніж нових. Понад 50% вторинного ринку – машини, які привезені з-за кордону. А уся річ у співвідношенні ціни та якості – за доволі обмежений бюджет можна підібрати авто з хорошими характеристиками.
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Цікаво! За вересень 2021 року українці купили 54 484 пригнаних вживаних авто. Статистичні дані базуються на дослідженні carVertical.
ТОП 5 країн-імпортерів б/у машин в Україні
1 місце – США (30,3%)
Річ у тому, що більшість американців, які потрапили у ДТП (значне і ні), віддають свої автомобілі на аукціонний паркінг, отримуючи грошову компенсацію від страхової компанії, після чого можуть легко купити нове авто.
Так, на аукціоні можна вхопити доволі вигідний варіант: авто з мінімальними пошкодженнями за привабливу ціну. Причому це стосується навіть тих моделей, на які у нас стоїть захмарний цінник.
2 місце – Німеччина (23,8 %)
Німеччина – європейський лідер поставок б/у авто до України. Німецькі машини з пробігом користуються популярністю через якість, на яку впливають такі чинники:
- Стан доріг;
- Рівень сервісу;
- Якісні та безпечні робочі рідини.
3 місце – Бельгія (7,4%)
На вторинному авторинку України нерідко зустрічаються пригнані авто з Бельгії. Покупці цінують такі машини через, як правило, хороший стан та якість.
4 місце – Литва (6,5%) та 5 місце – Нідерланди (6,3%)
Вживані машини з цих країн є дуже дешевими. У Нідерландах є навіть відкритий автомобільний аукціон, де ціни у два рази нижчі, ніж в автосалоні. Б\у авто з обох країн також мають переважно гарну якість, а ще однією перевагою є швидкий імпорт до України.
Важливо! Дослідження базується на інформації лише про ті імпортні вживані автомобілі, які були перевірені через платформу carVertical протягом останніх 2 років.
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