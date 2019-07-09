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Звична для нас їжа, яка заборонена в інших країнах

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Від часнику відмовилася частина Китаю - фото 1
Від часнику відмовилася частина Китаю / akspic

Багато звичних для нас продуктів харчування заборонені в інших країнах на законодавчому рівні. В одних містяться шкідливі для здоров'я речовини, інші не вживають в їжу з релігійних або етичних міркувань.

М'ясо, випічка, фрукти, овочі – іноді здається, що причини табу в тій чи іншій місцевості позбавлені будь-якої логіки. Але найчастіше воно засноване на дослідженнях і є вимушеним заходом захисту населення від захворювань, виявлених внаслідок вживання цієї їжі.

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Самса. У Сомалі забороняється приготування випічки з м'ясною або овочевою начинкою. Причина – її форма. Влада мусульманської країни асоціює її із символом Святої Трійці і християнством.

Конина. Кінського м'яса немає в меню американців, австралійців, канадців і жителів деяких країнах Європи. Все тому, що кінь не сприймається як їжа. Він, як і собака, – друг людини.

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McDonald's

Біг Мак. Мережа ресторанів Макдональдс існує в Індії, але їжа тут адаптована до місцевих традицій. Все через яловичі котлети, які є частиною легендарного бургера. А яловичину тут вживати не можна згідно з релігійними переконаннями.

Ожина і малина. Ці ягоди, а також кольорова капуста і броколі не входять до раціону жителів Ізраїлю. Річ у тому, що в деяких рослинах можуть бути присутніми комахи, яких розгледіти і видалити дуже складно.

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Малина

Часник. Від нього відмовилася частина Китаю, де проповідується буддизм. Його вважають збудливою тілесну пристрасть, токсичною для організму, їжею.

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Джерело: distractify
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