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Звички в стосунках, які зближують людей по-максимуму
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Секрет щасливих стосунків не в сильній пристрасті, не в прекрасному сексі і не у фінансовій стабільності. Насправді все трохи простіше.
Показувати подяку
Просто сказати "спасибі" навіть за найменші речі достатньо, щоб змусити вашого партнера відчувати себе коханим і оціненим. Іноді ви можете навіть підняти ставку, даючи вашому партнерові трохи задоволення, коли він робить щось важке. Наприклад, коли ваш партнер працював протягом декількох годин, щоб очистити гараж, ви можете приготувати його улюблену страву.
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Намагатися не змінювати один одного
Коли ви намагаєтеся змінити свого партнера на краще, це може виглядати як критика або як ознака того, що ви не зовсім задоволені тим, хто він є. Якщо ви хочете щось змінити в своєму партнері, не змушуйте його це робити. Замість цього, покажіть йому, що, змінюючи одну зі своїх шкідливих звичок, він робить це для себе, а не для вас.
Ностальгувати
Ви пам'ятаєте, як ви вперше зустрілися? Якими були ваші перші слова один одному? Що змусило вас закохатися? Навіть якщо ви вже знаєте цю історію навиворіт, вона все одно допомагає згадувати про неї час від часу. Це нагадує вам про те, чому ви вирішили бути у стосунках зі своїм партнером.
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