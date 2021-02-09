Що бісить працівника секс-шопу – ніяких табу: 18+

Які презервативи можуть підвести? Від яких іграшок буває кандидоз? Навіщо ходити до сексолога? Відповіді на ці та інші цікаві запитання дає працівник секс-шопу.

Про усі тонкощі своєї роботи у секс-шопі розповів у відеоінтерв'ю каналу "LUKI" Стас Ярков. Скільки існує видів оргазму та навіщо люди заходять до секс-шопу "чисто поржати"? Відповіді на ці та багато інших незручних запитань читай нижче.

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Які покупці дратують найбільше?

Дуже сильно бісять батьки з дітьми, коли вони заходять, і ти їм кажеш, вибачте, але з дитиною не можна. Це заборонено законодавством. І вони починають вступати с тобою у суперечки, щось доводити, казати, що вони своїй дитині дозволяють. Перед локдауном зайшла сімейна пара з донькою, їй 2-3 роки і старша дочка, років 14. Я їм пояснюю, що дітей треба залишити на дворі. Відповідь мами: боже, що за сервіс! І такі бувають...

Ніяку продукцію з шопу не можна повертати. Бувають ситуації, коли приходять і говорять: я вертаю товар, а ви мені гроші. Я іграшкою майже не користувалася/користувався. Навіть якщо ви хочете повернути товар через хвилину – не можна.

Хлопці, які люблять прикидатися геями. Поняття не маю, для чого їм це треба. А вони гадають, що це дуже смішно. Моє улюблене це: а у вас примірочна є? Я кажу: є. О, а дайте вібратори поміряти! Звісно, що так не можна. Дуже часто це питають і це дійсно дуже напрягає.

А ви самі усе перепробували?

Ну та, 2000 одиниць товару. Абсолютно все: білизна, усі види лубрикантів, всі іграшки, словом все, що ти тут бачиш. Люди чому думають, що працівник секс-шопу має все попробувати.

Люди, які думають, що секс-шоп – це бордель. Такі є завжди. І переважно це іноземці. Туристи заходять і просто кажуть: Скільки коштує дівчина? Я не жартую. Це завжди одне і те саме. І ти починаєш пояснювати, що це не бордель.

Чи часто купляють надувних дівчат?

Такі в асортименті є. Але це настільки нецікаво, що просто жах. Є футуристичні мастурбатори, які просто космос. І не зрівняються ні з якою гумовою жінкою. Вони класні за стимуляцією, їх є купа варіантів, вони не виглядають як мастурбатор навіть. І дуже прості у використанні.

Дуже бісять блогери. Зазвичай у своїх оглядах вони говорять казна-що. Наприклад, якусь іграшку можна використовувати тільки за призначенням, а вони доводять, що можна ще й так, сяк. А ще вони радять електронну іграшку використовувати під водою...

Чому так дорого?

Дуже часто ставлять це запитання. А ще кажуть, що в мас-маркетах дешевше. А в нас мас-маркету немає взагалі. Я хочу сказати, що така продукція у мас-маркетах дуже ненадійна. Часто бувають підробки, що може призводити до алергічних реакцій та навіть захворювань.

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