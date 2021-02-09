Простий тест у картинці: яка ви людина у стосунках

Інколи буває нелегко подивитись на себе збоку у стосунках, тому пропонуємо пройти швиденький розважальний тест у картинці. Просто оберіть листок, який найбільше подобається, та отримайте більше інформації про себе.

Люди у парі розкриваються та поводяться не завжди так, як зазвичай. Тому є легкий тест на особистість у стосунках, який дозволить краще зрозуміти себе. Потрібно вибрати на зображенні листок, який найбільше припав до душі, та прочитати розшифровку нижче.

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Варіант А: Вас можна назвати дуже цілеспрямованою людиною, яка повністю віддається у стосунках. Як тільки кохання селиться у вашому серці, ви одразу ж розумієте, чого хочете і що потрібно робити для спільного щастя. До того ж, ви не розумієте, як любов може погаснути, адже дуже цінуєте це почуття. Але в жодному разі не приймаєте брехню.

Вас можна назвати дуже цілеспрямованою людиною, яка повністю віддається у стосунках. Як тільки кохання селиться у вашому серці, ви одразу ж розумієте, чого хочете і що потрібно робити для спільного щастя. До того ж, ви не розумієте, як любов може погаснути, адже дуже цінуєте це почуття. Але в жодному разі не приймаєте брехню. Варіант В : Ви настільки любите свободу, що навіть кохання ще довгий час змушує вас замислюватись, чи варто показувати свої почуття і думати про щось серйозне. Ви людина експериментів, пригод та свободи, що робить тривалі стосунки інколи надто складними для вас.

: Ви настільки любите свободу, що навіть кохання ще довгий час змушує вас замислюватись, чи варто показувати свої почуття і думати про щось серйозне. Ви людина експериментів, пригод та свободи, що робить тривалі стосунки інколи надто складними для вас. Варіант С: Ви саме та людина, яка віддає себе повністю у стосунках, адже ви готові присвятити власне життя іншій людині. Хоч звучить це дуже романтично, але на практиці саме ви від цього і страждаєте, адже постійно підлаштовуєтесь під чужий комфорт. Потрібно турбуватись і про себе та власні бажання, щоб бути справді щасливим у парі.

Ви саме та людина, яка віддає себе повністю у стосунках, адже ви готові присвятити власне життя іншій людині. Хоч звучить це дуже романтично, але на практиці саме ви від цього і страждаєте, адже постійно підлаштовуєтесь під чужий комфорт. Потрібно турбуватись і про себе та власні бажання, щоб бути справді щасливим у парі. Варіант D: Таких романтиків та ідеалістів ще варто пошукати, адже ви отримуєте задоволення від щирості та ніжності кохання. Кожне побачення викликає у вас шквал емоцій, наче вперше. Вам подобається готуватись, поринати у мрії та шукати щось більше.

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