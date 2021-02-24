Звичайний день у Лондоні: відео з голим хлопцем та поліцією стало вірусним (18+)

Ранкові пробіжки – це чудова річ, якщо ви не забуваєте про одяг. А от цей британець полюбляє займатись спортом, не обтяжуючи себе зайвим вбранням. Тому не дивно, що відео з серця Лондона стало вірусним.

На платформі Reddit користувач з ніком eljefemo101 поділився епічним відео з Лондона, яке за короткий час опинилось у трендах. Допис встиг зібрати понад 10 тисяч балів та майже 500 коментарів, а все через бігуна, який вирішив креативно займатись спортом.

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Річ у тому, що головний герой з самісінького ранку бігав місто абсолютно без одягу. Автор ролика ж зафіксував особливий момент, коли за хлопцем біжать троє поліцейських. Як стало відомо згодом, 29-річний містер Спрінхем так перевіряв не лише свою фізичну підготовку, а й правоохоронців, які все ж його затримали. Коментаторів здивував не лише креатив юнака, а й те, що він влаштував таке шоу о 8 ранку у період локдауну. Щоправда, на відео важко розгледіти, що бігун все ж у масці.

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