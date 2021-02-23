Футболіст імітував травму, вдаривши себе каменем в скроню: епічне відео

Симуляція у футболі – справа буденна. Але те, що сталося у матчі між "Батанекос" і "Депортіво Сан-Лоренсо Джогофут", перейшло всі межі. Гватемалець Росбін Рамос, якщо не складеться з футболом, може запросто грати в театрі і кіно.

Гравець "Батанекос" Росбін Рамос симулював потрапляння в нього каменя з боку уболівальників. З трибун на поле під час матчу дійсно прилетів камінь. Але він нікого не зачепив. Проте "артист" Рамос спробував витягти з цієї ситуації вигоду.

І ще: Футболіст забив чотири м'ячі, але став знаменитим у мережі через дуже пікантне ім'я

Футболіст підбіг до каменя, взяв його в руку і сам себе вдарив ним у скроню, після чого впав на газон і став зображати страждання, благаючи про медичну допомогу.

Ймовірно, Рамос розраховував, що арбітр, який стояв спиною до цієї клоунади, поведеться на симуляцію і відведе команди з поля, а "Депортіво" зарахують технічну поразку. Однак після деяких суперечок гра була продовжена.

Очікується, що після того, як відео з симуляцією Рамоса потрапило в мережу, гравцеві випишуть дискваліфікацію за його акторську майстерність. Треба визнати, по цьому хлопцю реально плачуть цирк і театр.

Читайте також: Як відсутність фанатів вплинула на гру футболістів: дослідження