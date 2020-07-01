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Звичайний день у басейні: відео з собакою розбурхало мережу

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Собака, який вміє відпочивати - фото 1
Собака, який вміє відпочивати

Домашні улюбленці регулярно підкорюють тренди інтернету, адже з легкістю викликають усмішку своїм виглядом чи поведінкою. Не став винятком з правил і цей веселий собака, який точно вміє відпочивати.

На платформі Reddit користувач з ніком Salty_Distribution84 поділився кумедним записом зі домашнім улюбленцем, який стрімко піднявся у топи. За лічені години ролик отримав понад 62 тисячі балів та більше як 500 коментарів.

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А все тому, що на записі можна побачити золотистого ретривера, який точно знає, як правильно проводити літні дні. Собака ліниво відпочиває у басейні на надувному лежаку і навіть не реагує на величезний м'ячик поряд. Чимало користувачів позаздрити пухнастику, адже далеко не всім вдається релаксувати влітку.

A normal day at the pool... RELAX from r/aww

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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