Звичайний день у басейні: відео з собакою розбурхало мережу

Домашні улюбленці регулярно підкорюють тренди інтернету, адже з легкістю викликають усмішку своїм виглядом чи поведінкою. Не став винятком з правил і цей веселий собака, який точно вміє відпочивати.

На платформі Reddit користувач з ніком Salty_Distribution84 поділився кумедним записом зі домашнім улюбленцем, який стрімко піднявся у топи. За лічені години ролик отримав понад 62 тисячі балів та більше як 500 коментарів.

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А все тому, що на записі можна побачити золотистого ретривера, який точно знає, як правильно проводити літні дні. Собака ліниво відпочиває у басейні на надувному лежаку і навіть не реагує на величезний м'ячик поряд. Чимало користувачів позаздрити пухнастику, адже далеко не всім вдається релаксувати влітку.

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