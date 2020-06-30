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Як в зоопарках зважують тварин: кумедна фотодобірка

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Як в зоопарках зважують тварин - фото 1
Як в зоопарках зважують тварин / boredpanda

Для багатьох з нас зважування – не найприємніша, але часом необхідна процедура. А ось у тварин все інакше! Дивіться, які лайфхаки вигадують співробітники зоопарків, аби дізнатися вагу тварин.

За різних ветеринарних причин, мешканців зоопарків теж треба іноді зважувати. Але як умовити тигра стати на ваги? Якими вагами можна зважити кита? Як утримати вертлявого пінгвіна на одному місці?

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Відповіді на всі ці питання ви знайдете в нашій фотогалереї:

Як в зоопарках зважують тварин: кумедна фотодобірка - фото 412842

Як в зоопарках зважують тварин: кумедна фотодобірка - фото 412843

Як в зоопарках зважують тварин: кумедна фотодобірка - фото 412844

Як в зоопарках зважують тварин: кумедна фотодобірка - фото 412845

Як в зоопарках зважують тварин: кумедна фотодобірка - фото 412846

Як в зоопарках зважують тварин: кумедна фотодобірка - фото 412847

Як в зоопарках зважують тварин: кумедна фотодобірка - фото 412848

Як в зоопарках зважують тварин: кумедна фотодобірка - фото 412849

Як в зоопарках зважують тварин: кумедна фотодобірка - фото 412850

Як в зоопарках зважують тварин: кумедна фотодобірка - фото 412851

Як в зоопарках зважують тварин: кумедна фотодобірка - фото 412852

Як в зоопарках зважують тварин: кумедна фотодобірка - фото 412853

Як в зоопарках зважують тварин: кумедна фотодобірка - фото 412854

Як в зоопарках зважують тварин: кумедна фотодобірка - фото 412855

Як в зоопарках зважують тварин: кумедна фотодобірка - фото 412856

Як в зоопарках зважують тварин: кумедна фотодобірка - фото 412857

Як в зоопарках зважують тварин: кумедна фотодобірка - фото 412858

Як в зоопарках зважують тварин: кумедна фотодобірка - фото 412859

Як в зоопарках зважують тварин: кумедна фотодобірка - фото 412860

Як в зоопарках зважують тварин: кумедна фотодобірка - фото 412861

Як в зоопарках зважують тварин: кумедна фотодобірка - фото 412862

Як в зоопарках зважують тварин: кумедна фотодобірка - фото 412863

Як в зоопарках зважують тварин: кумедна фотодобірка - фото 412864

Як в зоопарках зважують тварин: кумедна фотодобірка - фото 412865

Як в зоопарках зважують тварин: кумедна фотодобірка - фото 412866

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Джерело: boredpanda
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