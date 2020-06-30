Як в зоопарках зважують тварин: кумедна фотодобірка

Для багатьох з нас зважування – не найприємніша, але часом необхідна процедура. А ось у тварин все інакше! Дивіться, які лайфхаки вигадують співробітники зоопарків, аби дізнатися вагу тварин.

За різних ветеринарних причин, мешканців зоопарків теж треба іноді зважувати. Але як умовити тигра стати на ваги? Якими вагами можна зважити кита? Як утримати вертлявого пінгвіна на одному місці?

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Відповіді на всі ці питання ви знайдете в нашій фотогалереї:

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