Звичайний будівельник із США підірвав мережу

Цей американець став зіркою Instagram. Чому, як і що він робить – читайте нижче!

Будівельник, батько і чоловік, фанат кави і новоспечений інфлюенсер з міста Остін, Техас, на ім'я Омар готовий закохати вас у свій профіль в Instagram!

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Дізнавшись з допомогою своєї дочки про існування інфлюенсерів (людей, які використовують соцмережі для того, щоб отримати з цього вигоду, просуваючи бренди, організації та розповідаючи шанувальникам про те, в чому вони розбираються) бадьорий батько сімейства вирішив, що у нього вийде не гірше, навіть незважаючи на те, що він простий будівельник!

Ну і що ж? Пройшов місяць, а у нього вже 466 тисяч фоловерів, і, побачивши фото, нескладно зрозуміти, чому це сталося.

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