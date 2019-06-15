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Звичайний будівельник із США підірвав мережу

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У чоловіка вже 466 тисяч фоловерів - фото 1
У чоловіка вже 466 тисяч фоловерів / Hotsta

Цей американець став зіркою Instagram. Чому, як і що він робить – читайте нижче!

Будівельник, батько і чоловік, фанат кави і новоспечений інфлюенсер з міста Остін, Техас, на ім'я Омар готовий закохати вас у свій профіль в Instagram!

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Дізнавшись з допомогою своєї дочки про існування інфлюенсерів (людей, які використовують соцмережі для того, щоб отримати з цього вигоду, просуваючи бренди, організації та розповідаючи шанувальникам про те, в чому вони розбираються) бадьорий батько сімейства вирішив, що у нього вийде не гірше, навіть незважаючи на те, що він простий будівельник!

Ну і що ж? Пройшов місяць, а у нього вже 466 тисяч фоловерів, і, побачивши фото, нескладно зрозуміти, чому це сталося.

Звичайний будівельник із США підірвав мережу - фото 334506

Звичайний будівельник із США підірвав мережу - фото 334507

Звичайний будівельник із США підірвав мережу - фото 334508

Звичайний будівельник із США підірвав мережу - фото 334509

Звичайний будівельник із США підірвав мережу - фото 334510

Звичайний будівельник із США підірвав мережу - фото 334511

Звичайний будівельник із США підірвав мережу - фото 334512

Звичайний будівельник із США підірвав мережу - фото 334513

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Джерело: jemne
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