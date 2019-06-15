ТОП-3 красунчиків з Instagram: сама досконалість

В Інстаграмі є не тільки красиві дівчата, а й чоловіки. Ми зібрали для вас найкращих представників сильної статі з усього світу!

Рівер Вііпері один з найбільш затребуваних манекенників світу. Іспанець рекламував Versace, Calvin Klein і інші популярні марки. У Рівера гарна фігура, як і належить моделі, а також ідеальна зовнішність від природи.

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Вісім років тому я був чи не єдиним моделлю-чоловіком, який активно використовував соціальні мережі для свого просування. Переважно твіттер, адже половини тих сервісів, якими користуються зараз, тоді ще не було. За ці роки багато що змінилося...

Джеймс Стівен був професійним футболістом, але вигравши один з інтернаціональних матчів він вирішив закінчити кар'єру футболіста і став моделлю. Хлопець доповнив свою красу безліччю татуювань.

Дизайнери часто укладають з Джеймсом контракт на участь в їх рекламних кампаніях. Таким чином моделі вдалося попрацювати з такими відомими брендами як Calvin Klein, Takeshy Kurosawa, Philipp Plein, Diesel, XTI і ASOS. За просування хлопця взялося безліч модельних агентств.

Джон Кортахарена манекенник зі списку Forbes. Він – один з найуспішніших в модельній сфері. Природно без співпраці з Versace, Rim Ford і іншими популярними брендами, не обійшлося.

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