Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
ЗНО Парламентські вибори 2019

ТОП-3 красунчиків з Instagram: сама досконалість

  • 27
Jon Kortajarena - фото 1
Jon Kortajarena / Pinterest

В Інстаграмі є не тільки красиві дівчата, а й чоловіки. Ми зібрали для вас найкращих представників сильної статі з усього світу!

Рівер Вііпері один з найбільш затребуваних манекенників світу. Іспанець рекламував Versace, Calvin Klein і інші популярні марки. У Рівера гарна фігура, як і належить моделі, а також ідеальна зовнішність від природи.

І ще: Ось, чому не варто вірити фото дівчат у соціальних мережах

Вісім років тому я був чи не єдиним моделлю-чоловіком, який активно використовував соціальні мережі для свого просування. Переважно твіттер, адже половини тих сервісів, якими користуються зараз, тоді ще не було. За ці роки багато що змінилося...

Джеймс Стівен був професійним футболістом, але вигравши один з інтернаціональних матчів він вирішив закінчити кар'єру футболіста і став моделлю. Хлопець доповнив свою красу безліччю татуювань.

Дизайнери часто укладають з Джеймсом контракт на участь в їх рекламних кампаніях. Таким чином моделі вдалося попрацювати з такими відомими брендами як Calvin Klein, Takeshy Kurosawa, Philipp Plein, Diesel, XTI і ASOS. За просування хлопця взялося безліч модельних агентств.

Джон Кортахарена манекенник зі списку Forbes. Він – один з найуспішніших в модельній сфері. Природно без співпраці з Versace, Rim Ford і іншими популярними брендами, не обійшлося.

Читайте також: П'ять нереальних трансформацій тіла: ви не повірите

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Відпочинок на морі 2019: чому варто поїхати у Бургас
  • 11 червня, 17:21
  • 1000
ТУНІС замість Єгипту та Туреччини: як дешево і круто провести відпустку
  • 12 червня, 12:10
  • 958
Яким був перший у світі мобільний телефон: еволюція найпопулярнішого гаджета
  • 13 червня, 11:00
  • 895
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз