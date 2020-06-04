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Звичайні жінки прикрасили нові обкладинки Vogue

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Vogue - фото 1
Vogue / britishvogue

Британський Vogue розмістив на обкладинці свого липневого номера фото жінок, які працюють під час пандемії коронавірусу.

Фотографії трьох різних обкладинок номера з'явилися на офіційній сторінці видання в соціальній мережі Instagram.

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На обкладинці з заголовком Нова лінія фронту зображені три жінки: друкарка потяга лондонського наземного метро Наргуіс Хорсфорд, акушерка в східному Лондоні Рейчел Міллар і працівниця супермаркету Аніса Омар. Жінок фотографував Джеймі Хоуксфорт.

"Я не герой, але пишаюся тим, що я друкарка потягу і маю важливу роль під час кризи. Наші послуги життєво важливі для того, щоб Лондон рухався в ці безпрецедентні часи і підтримував безпеку. Щоб наші ключові працівники могли дістатися туди, куди їм потрібно", – розповіла журналу друкарка Наргуіс Хорсфорд.

Звичайні жінки прикрасили нові обкладинки Vogue - фото 408188

Звичайні жінки прикрасили нові обкладинки Vogue - фото 408189

Звичайні жінки прикрасили нові обкладинки Vogue - фото 408190

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Джерело: britishvogue
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