Звичайні жінки прикрасили нові обкладинки Vogue

Британський Vogue розмістив на обкладинці свого липневого номера фото жінок, які працюють під час пандемії коронавірусу.

Фотографії трьох різних обкладинок номера з'явилися на офіційній сторінці видання в соціальній мережі Instagram.

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На обкладинці з заголовком Нова лінія фронту зображені три жінки: друкарка потяга лондонського наземного метро Наргуіс Хорсфорд, акушерка в східному Лондоні Рейчел Міллар і працівниця супермаркету Аніса Омар. Жінок фотографував Джеймі Хоуксфорт.

"Я не герой, але пишаюся тим, що я друкарка потягу і маю важливу роль під час кризи. Наші послуги життєво важливі для того, щоб Лондон рухався в ці безпрецедентні часи і підтримував безпеку. Щоб наші ключові працівники могли дістатися туди, куди їм потрібно", – розповіла журналу друкарка Наргуіс Хорсфорд.

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