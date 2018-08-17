Звичайні будні в Японії: ефектні фото

Життя в Японії у фотографіях Массімо Колонна / Massimo Colonna

Талановитий італійський фотограф показав, як живе Японія. І це варто побачити!

Знайомтесь, Массімо Колонна (Massimo Colonna) – 32-річний талановитий фотограф з італійського міста Скандіано, який обожнює мандрувати. У різних куточках світу він намагається сфокусуватись на вуличних знімках, ловлячи в кадрі архітектуру та людей. Таким чином він показує звичайні будні країни. Нещодавно Массімо випала нагода побувати в Японії, і ось що вийшло:

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Життя в Японії у фотографіях Массімо Колонна / Massimo Colonna

Життя в Японії у фотографіях Массімо Колонна / Massimo Colonna

Життя в Японії у фотографіях Массімо Колонна / Massimo Colonna

Життя в Японії у фотографіях Массімо Колонна / Massimo Colonna

Життя в Японії у фотографіях Массімо Колонна / Massimo Colonna

Життя в Японії у фотографіях Массімо Колонна / Massimo Colonna

Життя в Японії у фотографіях Массімо Колонна / Massimo Colonna

Життя в Японії у фотографіях Массімо Колонна / Massimo Colonna

Життя в Японії у фотографіях Массімо Колонна / Massimo Colonna

Життя в Японії у фотографіях Массімо Колонна / Massimo Colonna

Життя в Японії у фотографіях Массімо Колонна / Massimo Colonna

Життя в Японії у фотографіях Массімо Колонна / Massimo Colonna

Життя в Японії у фотографіях Массімо Колонна / Massimo Colonna

Життя в Японії у фотографіях Массімо Колонна / Massimo Colonna

Життя в Японії у фотографіях Массімо Колонна / Massimo Colonna

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