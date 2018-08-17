Португальський художник створює неймовірні 3D графіті

Португалець Серхіо Одейт протягом декількох років "одягає" фасади будівель в барвисті тривимірні малюнки.

Серхіо створює свій дивовижний світ на межі вигадки і реальності. Його роботи складаються з безлічі різних деталей, плавно перетікають одна в одну, через що складається враження неосяжного простору, в якому так легко загубитися.

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Від безкраїх фантастичних просторів до величезних комах, що вражають своєю реалістичністю, раз по раз він вигадує щось нове й оригінальне, дозволяючи випадковому перехожому зустрітися віч-на-віч з миловидном дівчиськом або ж, навпаки, зі злісним монстром.

Одейт відкриває двері в паралельні виміри, дозволяючи заглянути за тонку завісу сірих фасадів, контейнерів, занедбаних будівель і інших місць, куди, здавалося б, не ступала нога людини ось уже довгі роки. Опинившись на пустирі, мимоволі стаєш свідком того, як якийсь чоловік намагається протистояти величезному колорадському жуку, який намагається атакувати місто...

Португальський художник створює неймовірні 3D графіті

Португальський художник створює неймовірні 3D графіті

Португальський художник створює неймовірні 3D графіті

Португальський художник створює неймовірні 3D графіті

Португальський художник створює неймовірні 3D графіті

Португальський художник створює неймовірні 3D графіті

Португальський художник створює неймовірні 3D графіті

Португальський художник створює неймовірні 3D графіті

Португальський художник створює неймовірні 3D графіті

Португальський художник створює неймовірні 3D графіті

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