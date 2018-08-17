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Португальський художник створює неймовірні 3D графіті

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Одейт відкриває двері в паралельні виміри - фото 1
Одейт відкриває двері в паралельні виміри / artfido

Португалець Серхіо Одейт протягом декількох років "одягає" фасади будівель в барвисті тривимірні малюнки.

Серхіо створює свій дивовижний світ на межі вигадки і реальності. Його роботи складаються з безлічі різних деталей, плавно перетікають одна в одну, через що складається враження неосяжного простору, в якому так легко загубитися.

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Від безкраїх фантастичних просторів до величезних комах, що вражають своєю реалістичністю, раз по раз він вигадує щось нове й оригінальне, дозволяючи випадковому перехожому зустрітися віч-на-віч з миловидном дівчиськом або ж, навпаки, зі злісним монстром.

Одейт відкриває двері в паралельні виміри, дозволяючи заглянути за тонку завісу сірих фасадів, контейнерів, занедбаних будівель і інших місць, куди, здавалося б, не ступала нога людини ось уже довгі роки. Опинившись на пустирі, мимоволі стаєш свідком того, як якийсь чоловік намагається протистояти величезному колорадському жуку, який намагається атакувати місто...

Португальський художник створює неймовірні 3D графіті - фото 270727
Португальський художник створює неймовірні 3D графіті
Португальський художник створює неймовірні 3D графіті - фото 270726
Португальський художник створює неймовірні 3D графіті
Португальський художник створює неймовірні 3D графіті - фото 270725
Португальський художник створює неймовірні 3D графіті
Португальський художник створює неймовірні 3D графіті - фото 270728
Португальський художник створює неймовірні 3D графіті
Португальський художник створює неймовірні 3D графіті - фото 270730
Португальський художник створює неймовірні 3D графіті
Португальський художник створює неймовірні 3D графіті - фото 270731
Португальський художник створює неймовірні 3D графіті
Португальський художник створює неймовірні 3D графіті - фото 270732
Португальський художник створює неймовірні 3D графіті
Португальський художник створює неймовірні 3D графіті - фото 270733
Португальський художник створює неймовірні 3D графіті
Португальський художник створює неймовірні 3D графіті - фото 270734
Португальський художник створює неймовірні 3D графіті
Португальський художник створює неймовірні 3D графіті - фото 270735
Португальський художник створює неймовірні 3D графіті

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Джерело: artfido
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