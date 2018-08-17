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Старий автобус перетворили на чудове житло на колесах

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Пропонуємо вам увійти всередину і оцінити чудове перетворення цього автобуса - фото 1
Пропонуємо вам увійти всередину і оцінити чудове перетворення цього автобуса / ebaumsworld

Хочете жити нестандартно? Купіть автобус і перетворіть його на будинок на колесах.

Саме так вчинили дві жінки, які переробили шкільний автобус під комфортабельне житло.

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Вартість транспортного засобу на 60 місць, який проїхав 160 тис. км, склала $2000. Результат нестандартного "тюнінгу" викликає захват.

Пропонуємо вам увійти всередину і оцінити чудове перетворення цього автобуса. Важко повірити, що автобус вміщає всі ті речі, які є в будь-якому середньостатистичному будинку, включаючи: ліжка, ванну кімнату, пральну машину, і повністю функціональну кухню.

Старий автобус перетворили на чудове житло на колесах - фото 270673
Старий автобус перетворили на чудове житло на колесах
Старий автобус перетворили на чудове житло на колесах - фото 270678
Старий автобус перетворили на чудове житло на колесах
Старий автобус перетворили на чудове житло на колесах - фото 270677
Старий автобус перетворили на чудове житло на колесах
Старий автобус перетворили на чудове житло на колесах - фото 270672
Старий автобус перетворили на чудове житло на колесах
Старий автобус перетворили на чудове житло на колесах - фото 270669
Старий автобус перетворили на чудове житло на колесах
Старий автобус перетворили на чудове житло на колесах - фото 270668
Старий автобус перетворили на чудове житло на колесах
Старий автобус перетворили на чудове житло на колесах - фото 270667
Старий автобус перетворили на чудове житло на колесах
Старий автобус перетворили на чудове житло на колесах - фото 270665
Старий автобус перетворили на чудове житло на колесах
Старий автобус перетворили на чудове житло на колесах - фото 270664
Старий автобус перетворили на чудове житло на колесах
Старий автобус перетворили на чудове житло на колесах - фото 270663
Старий автобус перетворили на чудове житло на колесах

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Джерело: ebaumsworld
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