Старий автобус перетворили на чудове житло на колесах

Пропонуємо вам увійти всередину і оцінити чудове перетворення цього автобуса / ebaumsworld

Хочете жити нестандартно? Купіть автобус і перетворіть його на будинок на колесах.

Саме так вчинили дві жінки, які переробили шкільний автобус під комфортабельне житло.

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Вартість транспортного засобу на 60 місць, який проїхав 160 тис. км, склала $2000. Результат нестандартного "тюнінгу" викликає захват.

Пропонуємо вам увійти всередину і оцінити чудове перетворення цього автобуса. Важко повірити, що автобус вміщає всі ті речі, які є в будь-якому середньостатистичному будинку, включаючи: ліжка, ванну кімнату, пральну машину, і повністю функціональну кухню.

Старий автобус перетворили на чудове житло на колесах

Старий автобус перетворили на чудове житло на колесах

Старий автобус перетворили на чудове житло на колесах

Старий автобус перетворили на чудове житло на колесах

Старий автобус перетворили на чудове житло на колесах

Старий автобус перетворили на чудове житло на колесах

Старий автобус перетворили на чудове житло на колесах

Старий автобус перетворили на чудове житло на колесах

Старий автобус перетворили на чудове житло на колесах

Старий автобус перетворили на чудове житло на колесах

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