Дженніфер Лопес заробила два мільйони доларів за 20 хвилин

Американську співачку Дженніфер Лопес запросили виступити на відкритті торгового комплексу Doha Festival City Mall у столиці Катару Досі.

Джей Ло не змогла відмовитися від такої привабливої ​​пропозиції, оскільки за 20-хвилинний концерт в комплексі їй заплатили два мільйони доларів.

І ще: Lady Gaga присвятила нову чуттєву фотосесію фільму Народження зірки

Відомо, що згідно з умовами контракту, Лопес мала звернутися до відвідувачів комплексу. Під час своєї промови артистка говорила про права жінок. Крім цього, виконавиця не відмовила шанувальникам у спільних фотографіях.

Джей Ло на відкритті торгового комплексу Doha Festival City Mall

Судячи з усього, в Катарі Джей Ло дуже люблять. Адже наступного тижня її знову покликали виступити, правда, тепер захід пройде у США.

За попередньою інформацією, Лопес дасть 20-хвилинний концерт на вечірці Qatar Airways в театрі Долбі у Лос-Анджелесі. За цей перформанс Дженніфер запропонували один мільйон доларів.

Читайте також: Моніка Беллуччі раптово стала білявкою: фотофакт