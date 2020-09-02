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Звичайна розмова з котом розвеселила Reddit: відео

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Балакучий кіт - фото 1
Балакучий кіт

Тварини регулярно стають зірками мережі, адже їхній вигляд та поведінка навряд чи можуть залишити когось байдужим. Від порції мі-мі-мі до здивування - це далеко не всі емоції, які викликають домашні і не тільки улюбленці. І цей кіт не став винятком!

Реддітор з ніком AriSpaceExplorer опублікував кумедне відео спілкування з сусідським котом, яке привернуло увагу користувачів. За короткий час допис зібрав понад 11 тисяч балів та сотню коментарів.

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А все тому, що на ролику можна побачити хлопця, який через вікно "розмовляє" з котом, який мешкає у сусідньому будинку. Зважаючи на поведінку пухнастика, цей діалог, який відбувається регулярно, таки має сенс. Коментаторів здивувало ще й те, як уміло автор відтворює звуки нявчання.

Me and the neighbour's cat, doing our weekly catching up from r/Catswhoyell

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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