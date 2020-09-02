Кумедний кіт прославився завдяки широкій посмішці: веселі кадри

Кіт на прізвисько Оллі, більш відомий як "Ввічливий кіт", прославився в мережі завдяки кумедному виразу мордочки. У вихованця з'явився свій Instagram, куди господарі викладають його веселі знімки і відео.

Судячи з фотографій, Оллі обожнює морквину. У нього є кілька плюшевих морквин, з якими він спить. Нещодавно кіт отримав у подарунок торт у вигляді морквини, а також статуетку самого себе.

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Власник сторінки про "Ввічливого кота" в Instagram й гадки не мав, що люди так полюблять його вихованця. Адже немає сумнівів в тому, що фотографії з усміхненим котиком зроблені в графічному редакторі.

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