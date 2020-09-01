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Боротьба кота з воротами розсмішила мережу (відео)

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Кіт не зміг подолати ворота - фото 1
Кіт не зміг подолати ворота

Домашні улюбленці регулярно стають зірками інтернету, адже їхній вигляд та поведінка можуть розсмішити всього за секунду, як і викликають чимало питань. Цей рудий кіт не став винятком з правил!

На платформі Reddit користувач з ніком AristonD поділився кумедним відео з котом, яке за лічені години зібрало майже 12 тисяч балів та близько 200 коментарів.

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А все тому, що на ролику можна побачити рудого домашнього улюбленця, який намагається довести, що коти - це рідина. Усіма силами він протискається через маленьку загорожу, яка виявляється не зачиненою. Такого повороту подій не очікував ніхто точно:

HMF as chonk up this gate from r/holdmyfries

Коментатори ж не втримались від жартів, чому ж котам завжди потрібно пролізти саме там, де обмаль місця. Хоч ролик і вийшов веселим, але більшість користувачів таки співчувають пухнастику, якому довелось стикнутись з воротами у прямому сенсі цього слова, адже його реакція справді епічна.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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