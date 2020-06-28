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Зверніть увагу: 5 ознак зневоднення, які не варто ігнорувати
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Людина на 60% складається з води. Волога є важливою частиною нормального функціонування організму. Тож слід відповідально ставитися до поповнення її запасів. Розповідаємо вам про ознаки, які свідчать про зневоднення.
Експерти рекомендують не ігнорувати ці ознаки зневоднення, аби не нашкодити собі!
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Ознака 1: спрага
Коли виникає відчуття спраги, це сигналізує про втрату рідини. Деякі функції організму будуть обмежені. Через це можливі підвищена тривожність, головний біль, неприємний запах з рота. Зазвичай зневоднення в легкому ступені викликане дотриманням суворої дієти, надмірним вживанням кави або чаю, спекою і тривалим перебуванням у задушливому приміщенні. Для усунення симптомів зневоднення потрібно багато пити. Для профілактики слід пити не менше як півтора літра води на день.
Ознака 2: сухість у роті
Слизові оболонки ротової порожнини пересихають. Особливо від цього страждають люди, які вживали алкоголь. Похмілля супроводжується зневодненням. Тому важливо не зловживати спиртним і пити достатню кількість води.
Ознака 3: сухість шкіри
Шкіра стає сухішою. Можливі лущення, відчуття стягнутості при умиванні, червоні плями і навіть глибокі тріщини, що кровоточать. Необхідно розрізняти суху від природи шкіру і шкіру, що стала такою в результаті зневоднення. Усунути проблему можна завдяки косметичним засобам, а також достатньому питтю.
Ознака 4: слабкість
Слабкість, нудота, запаморочення – ось основні ознаки сильного зневоднення. Особливо часто таке відбувається з професійними бігунами, офісними працівниками. Також можуть утворитися такі симптоми: темні кола під очима, тремор рук, дратівливість, агресивність, зміна кольору обличчя. Заповнивши брак води, проблема буде усунена.
Ознака 5: свербіння в очах
Досить специфічний симптом, це відчуття сухості, свербежу в очах, відсутність сліз. Це може привести до погіршення стану зорової системи. Особливо це небезпечно для тих, хто носить контактні лінзи. Матеріал добре вбирає в себе слізну плівку на поверхні рогівки, що збільшить ризик пошкодження органу зору.
Не ігноруйте сигнали, які подає вам організм, а також не забувайте, що газовані солодкі напої та пакетовані соки не допомагають заповнити дефіцит рідини в організмі!
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