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Зважені та щасливі 9: вражаючі перевтілення учасників у фото ДО і ПІСЛЯ

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Зважені та щасливі 9: вражаючі перевтілення учасників у фото ДО і ПІСЛЯ - фото 1

26 грудня завершився 9 сезон проєкту "Зважені та щасливі". Ми зібрали фото всіх учасників шоу ДО і ПІСЛЯ схуднення – результати вражаючі.

Цього року за головний приз у 300 тисяч гривень змагалися 9 пар, відчайдушно виконували усі завдання та витримали усі випробування під час дев'ятого сезону шоу "Зважені та щасливі".

До теми: Зважені та щасливі 9: хто став переможцем шоу

Пропонуємо наочно оцінити, яких результатів під час схуднення досягнув кожен з учасників впродовж 9 місяців:

Катерина Лукьяшко

  • До: 127 кг
  • Після: 85 кг
  • Схудла на 42 кг
Зважені та щасливі 9: вражаючі перевтілення учасників у фото ДО і ПІСЛЯ - фото 376614

Олександр Гончаров

  • До: 167 кг
  • Після: 82 кг
  • Схуд на 85 кг
Зважені та щасливі 9: вражаючі перевтілення учасників у фото ДО і ПІСЛЯ - фото 376623

Ріма Пенджиєва

  • До: 122 кг
  • Після: 112
  • Схудла на 10 кг
Зважені та щасливі 9: вражаючі перевтілення учасників у фото ДО і ПІСЛЯ - фото 376621

Михайло Воробйов

  • До: 158 кг
  • Після: 106 кг
  • Схуд на 52 кг
Зважені та щасливі 9: вражаючі перевтілення учасників у фото ДО і ПІСЛЯ - фото 376622

Лала Алієва

  • До: 178 кг
  • Після: 125 кг
  • Схудла на 53 кг
Зважені та щасливі 9: вражаючі перевтілення учасників у фото ДО і ПІСЛЯ - фото 376628

Руслан Садовий

  • До: 129 кг
  • Після: 91 кг
  • Схуд на 38 кг
Зважені та щасливі 9: вражаючі перевтілення учасників у фото ДО і ПІСЛЯ - фото 376615

Олена Гребенюк

  • До: 107 кг
  • Після: 77 кг
  • Схудла на 30 кг
Зважені та щасливі 9: вражаючі перевтілення учасників у фото ДО і ПІСЛЯ - фото 376619

Сергій Бовтюк

  • До: 148 кг
  • Після: 112 кг
  • Схуд на 36 кг
Зважені та щасливі 9: вражаючі перевтілення учасників у фото ДО і ПІСЛЯ - фото 376616

Микола Крицький

  • До: 223 кг
  • Після: 167 кг
  • Схуд на 56 кг
Зважені та щасливі 9: вражаючі перевтілення учасників у фото ДО і ПІСЛЯ - фото 376617

Інна Мазура

  • До: 100 кг
  • Після: 57 кг
  • Схудла на 43 кг
Зважені та щасливі 9: вражаючі перевтілення учасників у фото ДО і ПІСЛЯ - фото 376618

Тарас Яцемірський

  • До: 174 кг
  • Після: 126 кг
  • Схуд на 48 кг
Зважені та щасливі 9: вражаючі перевтілення учасників у фото ДО і ПІСЛЯ - фото 376624

Анна Богачова

  • До: 123 кг
  • Після: 75 кг
  • Схудла на 48 кг
Зважені та щасливі 9: вражаючі перевтілення учасників у фото ДО і ПІСЛЯ - фото 376625

Микола Ворошнов

  • До: 220 кг
  • Після: 141 кг
  • Схуд на 79 кг
  • Зважені та щасливі 9: вражаючі перевтілення учасників у фото ДО і ПІСЛЯ - фото 376620

Людмила Чаднова (переможниця домашнього схуднення)

  • До: 144 кг
  • Після: 68 кг
  • Схудла на 76 кг
Зважені та щасливі 9: вражаючі перевтілення учасників у фото ДО і ПІСЛЯ - фото 376621

Євген Москаленко

  • До: 150 кг
  • Після: 79 кг
  • Схуд на 71 кг
Зважені та щасливі 9: вражаючі перевтілення учасників у фото ДО і ПІСЛЯ - фото 376629

Тамара Мумладзе

  • До: 123 кг
  • Після: 71 кг
  • Схудла на 52 кг
Зважені та щасливі 9: вражаючі перевтілення учасників у фото ДО і ПІСЛЯ - фото 376627

Павло Назаренко (переможець проєкту)

  • До: 182 кг
  • Після: 97 кг
  • Схуд на 85 кг
Зважені та щасливі 9: вражаючі перевтілення учасників у фото ДО і ПІСЛЯ - фото 376639

Наташа Кириленко (переможниця проєкту)

  • До: 118 кг
  • Після: 62 кг
  • Схудла на 56 кг
Зважені та щасливі 9: вражаючі перевтілення учасників у фото ДО і ПІСЛЯ - фото 376640

Читайте також: Х-фактор 10 – хто залишив шоу у четвертому прямому ефірі за крок до суперфіналу

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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