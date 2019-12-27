Зважені та щасливі 9: вражаючі перевтілення учасників у фото ДО і ПІСЛЯ

26 грудня завершився 9 сезон проєкту "Зважені та щасливі". Ми зібрали фото всіх учасників шоу ДО і ПІСЛЯ схуднення – результати вражаючі.

Цього року за головний приз у 300 тисяч гривень змагалися 9 пар, відчайдушно виконували усі завдання та витримали усі випробування під час дев'ятого сезону шоу "Зважені та щасливі".

До теми: Зважені та щасливі 9: хто став переможцем шоу

Пропонуємо наочно оцінити, яких результатів під час схуднення досягнув кожен з учасників впродовж 9 місяців:

Катерина Лукьяшко

До: 127 кг

Після: 85 кг

Схудла на 42 кг

Олександр Гончаров

До: 167 кг

Після: 82 кг

Схуд на 85 кг

Ріма Пенджиєва

До: 122 кг

Після: 112

Схудла на 10 кг

Михайло Воробйов

До: 158 кг

Після: 106 кг

Схуд на 52 кг

Лала Алієва

До: 178 кг

Після: 125 кг

Схудла на 53 кг

Руслан Садовий

До: 129 кг

Після: 91 кг

Схуд на 38 кг

Олена Гребенюк

До: 107 кг

Після: 77 кг

Схудла на 30 кг

Сергій Бовтюк

До: 148 кг

Після: 112 кг

Схуд на 36 кг

Микола Крицький

До: 223 кг

Після: 167 кг

Схуд на 56 кг

Інна Мазура

До: 100 кг

Після: 57 кг

Схудла на 43 кг

Тарас Яцемірський

До: 174 кг

Після: 126 кг

Схуд на 48 кг

Анна Богачова

До: 123 кг

Після: 75 кг

Схудла на 48 кг

Микола Ворошнов

До: 220 кг

Після: 141 кг

Схуд на 79 кг

Людмила Чаднова (переможниця домашнього схуднення)

До: 144 кг

Після: 68 кг

Схудла на 76 кг

Євген Москаленко

До: 150 кг

Після: 79 кг

Схуд на 71 кг

Тамара Мумладзе

До: 123 кг

Після: 71 кг

Схудла на 52 кг

Павло Назаренко (переможець проєкту)

До: 182 кг

Після: 97 кг

Схуд на 85 кг

Наташа Кириленко (переможниця проєкту)

До: 118 кг

Після: 62 кг

Схудла на 56 кг

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