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Зважені та щасливі 9: хто став переможцем шоу

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Команда рожевих – Паша і Наташа - фото 1
Команда рожевих – Паша і Наташа / instagram

26 грудня на телеканалі СТБ відбувся грандіозний фінал проєкту "Зважені та щасливі". І ось нарешті стало відомо, хто переміг в 9 сезоні шоу. Читайте про переможця та дивіться фото на Радіо МАКСИМУМ!

На телеканалі СТБ пройшов фінальний 18 випуск 9 сезону шоу "Зважені та щасливі" – останній ривок учасників, які буквально вигризали своє місце в фіналі. І доволі напруженим видався фінал проєкту. Пари змагалися на межах сил і можливостей, щоб схуднути.

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І вже стали відомі імена переможців. Так, основне зважування виграла команда рожевих – Паша і Наташа. Тренер – Іраклі Макацарія.

Але на цьому перемоги не закінчилися. Адже Павло і Наталя не лише "знайшли" нові тіла, але й кохання.У грандіозному фіналі Паша Назаренко зробив пропозицію руки і серця своїй партнерці по проєкту, а тепер і коханій дівчині, Наташі Кириленко. На сцені переможець "зваження" подарував дівчині букет червоних троянд і кільце. Наташа не довго думала і відповіла "Так"!

ТЕСТ: Вгадай рекламний ролик за слоганом

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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