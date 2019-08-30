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Зважені та щасливі 9 сезон: хто покинув проєкт у першому випуску 2019

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Зважені та щасливі 9 сезон 1 випуск - фото 1
Зважені та щасливі 9 сезон 1 випуск

Перший випуск 9 сезону шоу Зважені та щасливі вийшов 29 серпня і не лише познайомив з учасниками, а й встиг попрощатись з одним із них. Хто покинув проєкт - читайте далі.

Прем'єра 9 сезону реаліті-шоу Зважені та щасливі відбулась 29 серпня, у четвер, на телеканалі СТБ. Новий сезон отримав кілька нововведень, серед яких об'єднання у пари. Зважування учасників також відбувається у парах, однак покидає проєкт лише одна людина, яка позбулась меншої кількості кілограмів.

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Перший випуск не став винятком і в ньому у зоні ризику опинились Катерина Лук'яшко та Людмила Чаднова. Стартова вага Людмили складала 144 кг, а Катерини - 127, однак обидві учасниці скинуло по 2 кг.

Зважені та щасливі 9 сезон: хто покинув проєкт у першому випуску 2019 - фото 351189

Однак долю дівчат вирішило голосування, під час якого у проєкті залишилась Людмила. Відзначимо, що Катерині Лук'яшко 25 років і вона була в команді Марини Боржемської. Дівчина зізнається, що завжди була повною, однак зараз хоче змінити це, адже їй часто не щастить в особистому житті. Колишня учасниця довгий час працює журналістом, а також мріє написати книгу про 100 найгірших побачень.

Відзначимо, що навіть прощання з проєктом не позбавляє Катерину можливості виграти головний приз 100 тисяч гривень. Тому вона продовжить займатися собою аж до фіналу шоу.

Зважені та щасливі 9 сезон: хто покинув проєкт у першому випуску 2019 - фото 351190

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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