Танці з зірками 2019: Олег Винник стане ведучим шоу

Як уже відомо, у шоу Танці з зірками кожного ефіру змінюється ведучий. Так, у 2 випуску, який пройде 1 вересня на 1+1, Олег Винник стане ведучим балкона замість Ігоря Ласточкіна.

Популярний український співак Олег Винник зустрічатиме учасників Танців з зірками після виступів, підтримувати їх і буде дізнаватися реакцію пар на оцінки від суддів проєкту Франсіско Гомеса, Катерини Кухар і Влада Ями.

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Олег Винник вже встиг поділитися своїми емоціями і розповів про свої враження.

"Мені вперше випала можливість вести телевізійне шоу в прямому ефірі. Тому я в очікуванні нового досвіду. Це одночасно і цікаво, і дуже відповідально", – сказав артист.

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