Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Верховна Рада 1 вересня

Танці з зірками 2019: Олег Винник стане ведучим шоу

  • 31
Олег Винник - фото 1
Олег Винник / instagram

Як уже відомо, у шоу Танці з зірками кожного ефіру змінюється ведучий. Так, у 2 випуску, який пройде 1 вересня на 1+1, Олег Винник стане ведучим балкона замість Ігоря Ласточкіна.

Популярний український співак Олег Винник зустрічатиме учасників Танців з зірками після виступів, підтримувати їх і буде дізнаватися реакцію пар на оцінки від суддів проєкту Франсіско Гомеса, Катерини Кухар і Влада Ями.

І ще: Танці з зірками 2019: Влад Яма назвав трьох претендентів на "кубок Комарова"

Олег Винник вже встиг поділитися своїми емоціями і розповів про свої враження.

"Мені вперше випала можливість вести телевізійне шоу в прямому ефірі. Тому я в очікуванні нового досвіду. Це одночасно і цікаво, і дуже відповідально", – сказав артист.

Читайте також: Гаряча українська модель Ася Мікович показала провокативні кадри і вимагає ремонту мостів

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТЕСТ: Вгадай фільм за дивним пошуковим запитом користувачів
  • 27 серпня, 14:10
  • 981
Дівчина тижня: Юлія Мішура – гаряча українська фітнес-модель з неймовірними формами (18+)
  • 25 серпня, 19:45
  • 866
Відпочинок по-королівськи: чому варто поїхати на море в Йорданію
  • 24 серпня, 16:21
  • 914
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз