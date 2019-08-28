Гучне повернення: стало відомо, хто стане ведучими нового сезону Орла і Решки

Вже у вересні 2019 року на телеекранах з'явиться нова версія багатьма улюбленого тревелшоу "Орел і Решка". Але це буде не просто черговий сезон програми, а абсолютно новий рівень подорожей. І на офіційному каналі програми на YouTube з'явився анонс з новими ведучими.

Так, телеглядачам пообіцяли один з найяскравіших і незабутніх сезонів за всю історію проєкту. У програму повертають найкрутіших ведучих – Настю Івлєєву і Андрія Беднякова. І це буде зовсім інший формат – в основі нового сезону закладено протистояння між двома ведучими.

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Новий проєкт "Орла і Решки" буде називатися "Івлєєва vs Бедняков". У цьому сезоні ведучі позмагаються у гуморі, сміливості і корисних порадах для туристів.

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