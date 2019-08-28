Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
День Незалежності Танці з зірками 1 вересня

Гучне повернення: стало відомо, хто стане ведучими нового сезону Орла і Решки

  • 44
Настя Івлєєва і Андрій Бедняков - фото 1
Настя Івлєєва і Андрій Бедняков

Вже у вересні 2019 року на телеекранах з'явиться нова версія багатьма улюбленого тревелшоу "Орел і Решка". Але це буде не просто черговий сезон програми, а абсолютно новий рівень подорожей. І на офіційному каналі програми на YouTube з'явився анонс з новими ведучими.

Так, телеглядачам пообіцяли один з найяскравіших і незабутніх сезонів за всю історію проєкту. У програму повертають найкрутіших ведучих – Настю Івлєєву і Андрія Беднякова. І це буде зовсім інший формат – в основі нового сезону закладено протистояння між двома ведучими.

І ще: Джон Траволта переплутав Тейлор Свіфт з трансвеститом на врученні премії: епічне відео

Новий проєкт "Орла і Решки" буде називатися "Івлєєва vs Бедняков". У цьому сезоні ведучі позмагаються у гуморі, сміливості і корисних порадах для туристів.

Читайте також: Alyona Alyona номінували на міжнародну премію

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Найкраща музика нашої Незалежності: добірка з 2010-2019
  • 24 серпня, 12:20
  • 434
Найкрутіші нові серіали літа 2019, які ви могли пропустити
  • 26 серпня, 12:13
  • 955
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1714838
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз