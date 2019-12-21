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МастерШеф 9 сезон: хто пройшов у суперфінал кулінарного шоу 2019
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Телевізійне шоу МастерШеф 9 наближається до завершення, а в новому 17 випуску стало відомо, хто ж з учасників увійшов у трійку суперфіналістів. Детальніше читайте далі.
20 грудня на телеканалі СТБ вийшов передостанній випуск проєкту МастерШеф 9, у якому визначалось, хтось ж опиниться у трійці суперфіналістів та позмагається за перемогу в шоу.
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Перше випробування стало звичайним для "кітелянтів", адже їм потрібно було приготувати щось з високої кухні, маючи набір інгредієнтів та 45 хвилин. Найкраще вдалось пройти цей конкурс Сергію Денисову.
А от другий конкурс дозволяв потрапити у суперфінал команді-переможцю в повному складі. Капітаном синіх став Петя Косовський, а червоних – Сергій Денисов. Вперше за все шоу їм потрібно було готувати у режимі реального ресторану, а відвідувачі і не здогадувались про жодні зйомки.
Врешті, синя команда подала 11 страв, які схвалив Ектор Хіменес-Браво, а червона – 14. Тому за результатами змагання до суперфіналу потрапляють Сергій Денисов, Руслан Лучков та Лілія Сорокіна.
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