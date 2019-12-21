Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новенька Новий рік 2020

МастерШеф 9 сезон: хто пройшов у суперфінал кулінарного шоу 2019

  • 9
Суперфіналісти шоу МастерШеф 9 - фото 1
Суперфіналісти шоу МастерШеф 9

Телевізійне шоу МастерШеф 9 наближається до завершення, а в новому 17 випуску стало відомо, хто ж з учасників увійшов у трійку суперфіналістів. Детальніше читайте далі.

20 грудня на телеканалі СТБ вийшов передостанній випуск проєкту МастерШеф 9, у якому визначалось, хтось ж опиниться у трійці суперфіналістів та позмагається за перемогу в шоу.

І ще: Х-фактор 10 – хто покинув шоу у третьому прямому ефірі

Перше випробування стало звичайним для "кітелянтів", адже їм потрібно було приготувати щось з високої кухні, маючи набір інгредієнтів та 45 хвилин. Найкраще вдалось пройти цей конкурс Сергію Денисову.

А от другий конкурс дозволяв потрапити у суперфінал команді-переможцю в повному складі. Капітаном синіх став Петя Косовський, а червоних – Сергій Денисов. Вперше за все шоу їм потрібно було готувати у режимі реального ресторану, а відвідувачі і не здогадувались про жодні зйомки.

Врешті, синя команда подала 11 страв, які схвалив Ектор Хіменес-Браво, а червона – 14. Тому за результатами змагання до суперфіналу потрапляють Сергій Денисов, Руслан Лучков та Лілія Сорокіна.

Читайте також: ПАПІК 13, 14 серія: дивитись онлайн комедійний серіал із Бокланом

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТЕСТ: Що тобі треба встигнути зробити перед Новим роком
  • 19 грудня, 12:00
  • 488
Xiaomi Mi Band 4 та AirPods Pro: Найкращі гаджети 2019 року, які хочуть усі
  • 16 грудня, 15:13
  • 526
Відпочинок на морі взимку: п'ять вагомих причин полетіти на Кіпр
  • 18 грудня, 15:14
  • 887
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини МастерШеф