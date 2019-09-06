Зважені та щасливі 9: хто покинув проєкт у другому випуску

У четвер, 5 вересня, на телеканалі СТБ українцям показали другий випуск 9 сезону шоу "Зважені та щасливі". Дізнайтеся, хто з учасників цього разу покинув проєкт.

У дев'ятому сезоні проєкту "Зважені та щасливі" діють нові правила, згідно з якими, щотижня один з учасників залишає табір схуднення, і буде це по черзі – то хлопець, то дівчина. Найслабшого учасника вираховують шляхом зважування і голосування суперників.

Через те, що минулого тижня пішла дівчина – сьогодні на виліт був хтось із хлопців.

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Так, за результатами другого випуску шоу "Зважені та щасливі 9", після фінального зважування аутсайдерами виявилися дві команди – Коричневі і Сині. У зоні ризику опинилися Сергій Бовтюк і Михайло Воробйов. Сергій скинув 2 кг при початковій вазі 148 кг, а Михайло – 4 кг при початковій вазі 158 кг. У підсумку учасники вирішили, що проєкт у другому випуску повинен покинути Михайло Воробйов.

Михайло Воробйлв

Відомо, що Михайло Воробйов (34 роки) – майстер чоловічих стрижок з експрес-перукарні на Троєщині (Київ). Працює в жіночому колективі. У 11 класі важив 96 кг. У 2009 році – 110 кг. Потім зламав гомілку і два роки лежав, вів малорухливий спосіб життя, після чого ще почав набирати вагу. На проєкт хлопець прийшов, щоб поправити своє здоров'я.

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