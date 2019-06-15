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Звабливу Моніку Белуччі сфотографували на червоній доріжці

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Актриса прийшла на вечір в яскраво-червоному вбранні - фото 1
Актриса прийшла на вечір в яскраво-червоному вбранні / dnevniq

54-річна Моніка Белуччі відвідала вечірку видання Paris Matc. Зірка, яку не раз називали найкрасивішою жінкою в світі, вкотре довела, що гідна цього титулу на 100%!

На честь такої дати було влаштовано грандіозне свято. Розкішна урочистість пройшла в паризькому особняку Hôtel Salomon de Rothschild і зібрало купу селебріті. Однією з найяскравіших зірок там була Моніка Беллуччі.

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54-річна італійська актриса прийшла на вечір в яскраво-червоному вбранні від Elie Saab, яке підкреслило її ефектну зовнішність, зробивши образ пристрасним і надзвичайно стильним.

Плаття до підлоги з незвичайними рукавами-бантами, злегка розкльошена спідниця, приталений силует: всі ці деталі зіграли на користь Моніки. Доповнили образ невеликий золотистий клатч, яскравий макіяж з акцентом на очі. Окремої згадки варта зачіска: нарочито розпатлана коса на один бік надала луку якоїсь гламурної зухвалості і легкості.

Звабливу Моніку Белуччі сфотографували на червоній доріжці - фото 334450

Звабливу Моніку Белуччі сфотографували на червоній доріжці - фото 334451

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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