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Розкішна Моніка Беллуччі не старіє: нові фото зірки

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Моніка Беллуччі для журналу INPRINT - фото 1
Моніка Беллуччі для журналу INPRINT / @joan_braun

Знаменита Моніка Беллуччі не збирається поступатись молоді місцем однієї із найбажаніших жінок світу, а недавня зйомка акторки це лише підтверджує. Моніка має власні секрети молодості!

54-річна італійська акторка та модель Моніка Беллуччі не лише активно займається власною кар'єрою, а й має офіційний профіль в соцмережі Instagram з понад 2 мільйонами підписників. Там з'являються свіжі та архівні знімки красуні, яка не збирається перетворюватись у бабусю. Нещодавно Моніка стала зіркою нового номера глянцю INPRINT MAGAZINE.

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Дивлячись на зірки у стильних і сучасних образах, важко повірити, що вона може старіти. Розкішна Беллуччі продовжує підкорювати серця.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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