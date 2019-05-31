Моніка Белуччі у відвертому вбранні показала молодого бойфренда

Італійська актриса і модель Моніка Белуччі, яка в платті з пишним декольте затьмарила усіх на Каннському фестивалі, днями побувала на благодійному заході.

Зірка відвідала вечірку ELLE Charity Gala 2019, яка проходила в Мадриді.

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Разом з 54-річною знаменитістю прийшов і її обранець, 36-річний художник-галерист Ніколас Лефевр. На червоній доріжці вечора Моніка, як завжди, мала неперевершений вигляд.

Белуччі вибрала розкішну сукню до підлоги від Dolce & Gabbana з яскравим принтом. Образ знаменитість доповнила сережками-кільцями, чорними босоніжками і клатчем у тон взуття. Разом з бойфрендом Моніка охоче позувала фотографам, закохані обіймалися і не приховували емоцій.

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