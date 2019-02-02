Звабливу Емілі Ратажковскі не впізнали фанати: фотофакт

Популярна модель Емілі Ратажковскі підкорює своєю красою не лише з подіумів та телеекранів. Дівчину вважають однією із найкрасивіших юних зірок, і це не дивно!

27-річна американська модель та акторка Емілі Ратажковскі встигає не лише зніматись у фотосесіях та кіно, а й веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї понад 21 млн підписників. І це не дивно, адже, як зізналась сама зірка, вона ділиться тим, що хоче бачити публіка. Тому сторінка дівчини часто наповнюється доволі відвертими знімками з мінімальною кількістю одягу, або й зовсім без нього.

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Але нещодавно Емілі опублікувала ніжне оголене фото з короткою стрижкою, викликавши неоднозначні емоції у прихильників. Виявилось, що зірку не одразу впізнали у новому амплуа, однак все одно засипали компліментами.

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