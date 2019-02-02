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Зваблива модель Джіджі Хадід постала у футуристичній зйомці

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Джіджі Хадід у спокусливій космічній зйомці - фото 1
Джіджі Хадід у спокусливій космічній зйомці

Популярна модель Джіджі Хадід вкотре розубрхала фанатів своєю новою зйомкою. Цього разу дівчина стала справжньою космічною зіркою.

23-річна американська супермодель та телеведуча Джіджі Хадід підкорює серця шанувальників не лише з екранів, подіумів та глянців, а також зі свого профілю в соцмережі Instagram. Там за білявкою стежать понад 45 млн користувачів, і це не дивно, адже вона доволі активно наповнює акаунт.

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Нещодавно красуні поділилась першими кадрами з фотосесії для Harper's BAZAAR, на яких перетворилась у спокусливу космічну туристку. Зацініть!

Гортайте галерею:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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