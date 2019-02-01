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Сексуальна модель засвітила груди у відвертому купальнику

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Демі похвалилася своїм вражаючим пишним бюстом - фото 1
Демі похвалилася своїм вражаючим пишним бюстом / Past.am

Модель Демі Роуз показала цікаві знімки з відпустки. На них можна побачити шикарний бюст дівчини і її ідеальну фігуру.

Демі Роуз поділилася новими кадрами з відпочинку.

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Модель разом з друзями вирушила на прогулянку на острів поблизу узбережжя Таїланду Пхіпхі і там влаштувала собі невелику фотосесію.

На першому фото Демі похвалилася своїм вражаючим пишним бюстом. На другому знімку модель позує в бікіні і окулярах на яхті. Виглядає Роуз дуже сексуально: пишні груди, тонка талія і широкі стегна – про таких дівчат мріють багато чоловіків.

Сексуальна модель засвітила груди у відвертому купальнику - фото 305171
Сексуальна модель засвітила груди у відвертому купальнику - фото 305170

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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