Сексуальна модель засвітила груди у відвертому купальнику

Модель Демі Роуз показала цікаві знімки з відпустки. На них можна побачити шикарний бюст дівчини і її ідеальну фігуру.

Демі Роуз поділилася новими кадрами з відпочинку.

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Модель разом з друзями вирушила на прогулянку на острів поблизу узбережжя Таїланду Пхіпхі і там влаштувала собі невелику фотосесію.

На першому фото Демі похвалилася своїм вражаючим пишним бюстом. На другому знімку модель позує в бікіні і окулярах на яхті. Виглядає Роуз дуже сексуально: пишні груди, тонка талія і широкі стегна – про таких дівчат мріють багато чоловіків.

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