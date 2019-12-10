Звабливу Беллу Хадід у бікіні розкритикували фанати

Популярна модель Белла Хадід продовжує ділитись сонячним фото зі своїх канікул на Карибах, однак далеко не всі оцінили ефектну фігуру дівчини. Ідеальна чи надто худа?

23-річна американська модель Белла Хадід знаходить час не лише для своєї кар'єри, а й для соцмережі Instagram, де у неї понад 27 мільйонів підписників. Там вона ділиться майже всім, що трапляється у її житті, тому не дивно, що кількість шанувальників постійно збільшується.

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Зараз у дівчини відпустка на Карибських островах, тому більшає кадрів з побережжя у мінімальній кількості одягу. Недавні знімки зірки у бікіні викликали шквал не лише лайків та компліментів, а й критики. Дехто з користувачів відзначив, що Белла надто схудла і подає не найкращий приклад своїм юним прихильницям. А як вважаєте ви?

Джерело всіх фото: instagram.com/bellahadid

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