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Звабливо чи дивно? Кайлі Дженнер показала фігуру-статую

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Кайлі Дженнер перетворилась у статую - фото 1
Кайлі Дженнер перетворилась у статую / instagram.com/kyliejenner

Наймолодша мільйонерка у світі Кайлі Дженнер ні на мить не зникає з поля зору фанатів. Нещодавно ж вона похизувалась формами у доволі дивному купальнику. Новий тренд чи невдала реклама?

21-річна американська модель, зірка реаліті-шоу та бізнесвумен Кайлі Дженнер відома своєю екстравагантною поведінкою, а також курйозами, за кількістю яких може позмагатись із сестрою Кім Кардашян. До того ж, юна мільйонерка захоплює весь простір не лише на телебаченні, а й в мережі, адже за її профілем в соцмережі Instagram стежать понад 140 мільйонів осіб. Там Кайлі ділиться майже всім, що з нею трапляється, а також не соромиться публікувати гарячі фото з мінімальною кількістю одягу.

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Зараз модель на відпочинку, тому знімків у бікіні і навіть без нього відчутно побільшало. Щоправда, останній купальник зірки здивував прихильників, адже на ньому зображено голу статую. Здається, бренд Jean Paul Gaultier обрав правильний варіант реклами, хоча й зібрав шквал критики. Красиво чи дивно - у мережі не дійшли до одного висновку.

Звабливо чи дивно? Кайлі Дженнер показала фігуру-статую - фото 341964

Звабливо чи дивно? Кайлі Дженнер показала фігуру-статую - фото 341965

Звабливо чи дивно? Кайлі Дженнер показала фігуру-статую - фото 341966

Джерело всіх фото: instagram.com/kyliejenner

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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