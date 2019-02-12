Зірка Орла і Решки підкорила шанувальників яскравим образом

Ведуча популярного тревел-шоу "Орел і Решка" Аліна Астровська, потішила своїх шанувальників атмосферним літнім образом, центральним елементом якого є легеньке плаття насиченого малинового кольору.

Сукня з відкритими плечима від українського бренду ELENA BURBA декорована воланами і складками. Свій образ Астровська доповнила капелюшком з чорними стрічками.

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До речі, фото було зроблено під час чергової робочої поїздки Аліни у рамках шоу "Орел і Решка". Команда вирушила знімати новий "морський випуск" в Абу-Дабі.

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