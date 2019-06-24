Звабливий демон: блогерка розбурхала гарячим образом

Відома американська блогерка Теммі Хемброу потішила фанатів спокусливим фото у незвичайному образі. Фітнес-няша вирішила перевтілитись у демона.

25-річна каліфорнійська фітнес-блогерка та модель Теммі Хемброу активно веде акаунт в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 9,6 мільйона користувачів. І це зовсім не дивно, адже білявка активно працює над власним тілом, виховує двох дітей та мотивує людей. До того ж, Теммі зовсім не соромиться показувати свою ефектну фігуру та не надто захоплюється редагуванням фото.

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Нещодавно Хемброу зачарувала незвичайним образом, перевтілившись у демона. Червоний латексний костюм, невеличкі ріжки та дуже гаряча білявка – тут справді спекотно.

Джерело всіх фото: instagram.com/tammyhembrow

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