Дитина чи безхатько: Кім Кардашян розкритикували в мережі

Зірка реаліті-шоу Кім Кардашян здивувала прихильників дивним вбранням. Цього разу модель вирішила забути про відвертість, але перегнула палку.

38-річна американська модель, акторка та зірка шоу про життя власної родини Кім Кардашян постійно під прицілом камер, однак це не заважає їй ще й вест профіль в соцмережі Instagram. Там за дружиною Каньє Веста стежать понад 142 млн осіб, адже вона майже щодня ділиться карами зі свого життя. До того ж, на Кім рівняється чимало представників молодого покоління, які вважають її фешн-дівою без комплексів.

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Однак нещодавно Кім здивувала фанатів своїм образом для прогулянки, адже відмовилась від глибокого декольте та обтислого вбрання на користь оверсайз світшота, блискучих лосин та звичайних м'яких капців. Користувачі розділились у думках, порівнявши Кардашян із 7-річною дівчиною і навіть безхатьком. Дехто відзначив, що не здивується, якщо це робота її чоловіка Каньє, адже його одяг завжди виглядає "стильно та бездомно".

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