Звабливий ангел: модель Ана Чері вразила прозорою сукнею (відео 18+)

Американська модель та блогерка Ана Чері знову опинилась у центрі уваги мережі, а все через пікантне відео у прозорому вбранні і зовсім без спіднього. І тут спекотно!

34-річна фотомодель та фітоняшка Ана Чері активно веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї понад 12 мільйонів шанувальників. І це не дивно, адже красуня встигла прославитись завдяки відеозаняттям з фітнесу і тим, що зовсім не має комплексів щодо своїх форм.

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Зважаючи на те, що День закоханих вже на носі, Ана не припиняє публікувати коротенькі ролики у відвертих образах, запитуючи у фанатів, чи стали б вони її "Валентинами". Тому не дивно, що свіже відео зібрало понад чверть мільйона переглядів:

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