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Розкута Демі Роуз похизувалась бюстом у бікіні (18+)
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Популярна британська модель Демі Роуз знову потішила шанувальників яскравими фото в купальнику. Ця дівчина завжди готова до літа!
25-річна британська фотомодель та блогерка Демі Роуз активно веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї понад 16 мільйонів підписників. І це не дивно, адже "британська Кім Кардашян", як її звуть фанати, відрізняється від типових моделей доволі апетитними формами. До того ж, дівчина зовсім не має комплексів щодо своєї фігури та не соромиться робити пікантні фото.
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Це підтверджують і свіжі фото Демі, на яких вона позує у крихітному чорному купальнику. Здається, для цієї красуні пляжний сезон не закінчується ніколи.
Джерело всіх фото: instagram.com/demirose
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