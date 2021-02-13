Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
День Святого Валентина Голос країни

Розкута Демі Роуз похизувалась бюстом у бікіні (18+)

  • 2
Демі Роуз показала пишний бюст - фото 1
Демі Роуз показала пишний бюст / instagram.com/demirose

Популярна британська модель Демі Роуз знову потішила шанувальників яскравими фото в купальнику. Ця дівчина завжди готова до літа!

25-річна британська фотомодель та блогерка Демі Роуз активно веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї понад 16 мільйонів підписників. І це не дивно, адже "британська Кім Кардашян", як її звуть фанати, відрізняється від типових моделей доволі апетитними формами. До того ж, дівчина зовсім не має комплексів щодо своєї фігури та не соромиться робити пікантні фото.

І ще: Шведська художниця зробила труси для смартфонів: сміливі фото 18+

Це підтверджують і свіжі фото Демі, на яких вона позує у крихітному чорному купальнику. Здається, для цієї красуні пляжний сезон не закінчується ніколи.

Розкута Демі Роуз похизувалась бюстом у бікіні (18+) - фото 447579

Розкута Демі Роуз похизувалась бюстом у бікіні (18+) - фото 447580

Розкута Демі Роуз похизувалась бюстом у бікіні (18+) - фото 447581

Джерело всіх фото: instagram.com/demirose

Читайте також: Дуа Ліпа показала сміливий кадр у звабливому боді

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Говори красиво: колоритні українські вигуки на всі випадки життя
  • Вчора, 13:45
  • 354
Гороскоп на цей тиждень 8 – 14 лютого 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
  • 07 лютого, 16:20
  • 867
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03.09.2020, 11:35
  • 2812203
Загрузка...
Новини