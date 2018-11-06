Звабливі красуні в об'єктиві Люка Готтліба: ефектні фото

Талановитий фотограф показує ніжну та спокусливу красу жінок через об'єктив своєї камери. Зацініть!

Знайомтесь, Люк Готтліб (Luke Gottlieb) – 26-річний музикант та фотограф, який народився у миловидному містечку Карбондейл посеред гір, а зараз росте та працює у Денвері. Хлопець обожнює музику та красивих жінок, тому в його об'єктиві вони з'являються часто. Не дивно, що за Люком стежать понад 80 тисяч осіб в Instagram.

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Спокусливі красуні / Luke Gottlieb

Спокусливі красуні / Luke Gottlieb

Спокусливі красуні / Luke Gottlieb

Спокусливі красуні / Luke Gottlieb

Спокусливі красуні / Luke Gottlieb

Спокусливі красуні / Luke Gottlieb

Спокусливі красуні / Luke Gottlieb

Спокусливі красуні / Luke Gottlieb

Спокусливі красуні / Luke Gottlieb

Спокусливі красуні / Luke Gottlieb

Спокусливі красуні / Luke Gottlieb

Спокусливі красуні / Luke Gottlieb

Спокусливі красуні / Luke Gottlieb

Спокусливі красуні / Luke Gottlieb

Спокусливі красуні / Luke Gottlieb

Спокусливі красуні / Luke Gottlieb

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