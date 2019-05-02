Звабливі дівчата в об'єктиві американки: фото (18+)

Американка вирішила покинути роботу, щоб займатись зйомкою, і тепер вона показує чуттєву вроду жінок в одязі та без нього. Зацініть!

Знайомтесь, Шайенн Беверлі (Cheyenne Beverley) – 28-річна фотограф, яка мешкає та працює в Нью-Йорку. Кілька років тому їй набридла її рутинна робота, тому вона звільнилась, придбала камеру та стала штатним фотографом. У вільний час дівчина мандрує світом та робить зйомки для інших красунь.

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Як зізнається Шайенн, мама навчала її, що можна зробити хороше фото, якщо фокусуватись на хороших речах.

Джерело всіх фото: instagram.com/cheyennesbeverley

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