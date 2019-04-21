Зваблива краса: фотограф показує розкішних дівчат на пляжах (18+)

Гавайський фотограф знімає красивих дівчат у купальниках на побережжі, показуючи, що кожна жінка вродлива, особливо, на сонячних пляжах. Тут спекотно!

Знайомтесь, Роалівер Лопес (Roalyver Lopez) – режисер та фотограф-самоучка, який мешкає на одному з найбільших гавайських островів Оаху. Зовсім не дивно, що у його роботах можна побачити багато тепла, сонця та природи. До того ж, з цим всім поєднуються і красиві дівчата у купальниках, які насолоджуються майже вічним літом. Роалівер обожнює також робити лайфстайл та вуличні зйомки, ловлячи миттєвості. Насолоджуйтесь:

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Джерело всіх фото: instagram.com/roalyverlopez

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