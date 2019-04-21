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Зваблива краса: фотограф показує розкішних дівчат на пляжах (18+)

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Гарячі дівчата на пляжі - фото 1
Гарячі дівчата на пляжі / instagram.com/roalyverlopez

Гавайський фотограф знімає красивих дівчат у купальниках на побережжі, показуючи, що кожна жінка вродлива, особливо, на сонячних пляжах. Тут спекотно!

Знайомтесь, Роалівер Лопес (Roalyver Lopez) – режисер та фотограф-самоучка, який мешкає на одному з найбільших гавайських островів Оаху. Зовсім не дивно, що у його роботах можна побачити багато тепла, сонця та природи. До того ж, з цим всім поєднуються і красиві дівчата у купальниках, які насолоджуються майже вічним літом. Роалівер обожнює також робити лайфстайл та вуличні зйомки, ловлячи миттєвості. Насолоджуйтесь:

І ще: Попа Как у Ким: Педан спародіював Каменських, а сексуальна Лопес розляглась на роялі

Зваблива краса: фотограф показує розкішних дівчат на пляжах (18+) - фото 322856

Зваблива краса: фотограф показує розкішних дівчат на пляжах (18+) - фото 322857

Зваблива краса: фотограф показує розкішних дівчат на пляжах (18+) - фото 322858

Зваблива краса: фотограф показує розкішних дівчат на пляжах (18+) - фото 322859

Зваблива краса: фотограф показує розкішних дівчат на пляжах (18+) - фото 322860

Зваблива краса: фотограф показує розкішних дівчат на пляжах (18+) - фото 322861

Зваблива краса: фотограф показує розкішних дівчат на пляжах (18+) - фото 322862

Зваблива краса: фотограф показує розкішних дівчат на пляжах (18+) - фото 322863

Зваблива краса: фотограф показує розкішних дівчат на пляжах (18+) - фото 322864

Зваблива краса: фотограф показує розкішних дівчат на пляжах (18+) - фото 322865

Зваблива краса: фотограф показує розкішних дівчат на пляжах (18+) - фото 322866

Зваблива краса: фотограф показує розкішних дівчат на пляжах (18+) - фото 322867

Зваблива краса: фотограф показує розкішних дівчат на пляжах (18+) - фото 322868

Зваблива краса: фотограф показує розкішних дівчат на пляжах (18+) - фото 322869

Зваблива краса: фотограф показує розкішних дівчат на пляжах (18+) - фото 322870

Зваблива краса: фотограф показує розкішних дівчат на пляжах (18+) - фото 322871

Зваблива краса: фотограф показує розкішних дівчат на пляжах (18+) - фото 322872

Зваблива краса: фотограф показує розкішних дівчат на пляжах (18+) - фото 322873

Зваблива краса: фотограф показує розкішних дівчат на пляжах (18+) - фото 322874

Зваблива краса: фотограф показує розкішних дівчат на пляжах (18+) - фото 322875

Зваблива краса: фотограф показує розкішних дівчат на пляжах (18+) - фото 322876

Джерело всіх фото: instagram.com/roalyverlopez

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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