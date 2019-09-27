Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Вибір матері День вчителя

Зваблива зірка Кріпосної прикрасила обкладинку глянцю

  • 12
Ксенія Мішина - фото 1
Ксенія Мішина / fakty

Актриса Ксенія Мішина, зірка популярного українського серіалу Кріпосна на каналі СТБ, стала героїнею жовтневого номера журналу Караван історій.

Знаменитість прикрасила обкладинку глянцю і знялася у пікантній фотосесії. Актриса з'явилася перед читачами журналу в жіночних і одночасно сексуальних образах. Знімки опубліковані на сайті видання. На обкладинці глянцю Ксенія з'явилася в короткому топі чорного кольору і стильному бежевому тренчі.

Дівчина тижня: Ксенія Мішина – спокуслива зірка серіалу Кріпосна та шоу Танці з зірками

"Це, напевно, мрія кожної дівчинки, прикрасити обкладинку журналу. Але ще приємніше поділитися з вами своєю історією, розповісти про потаємне і знайти відгук у ваших серцях! Так зворушливо для мене, і так трепетно ​​і радісно", – прокоментувала свою появу в журналі актриса.

Шанувальники обсипали Ксенію компліментами, відзначаючи неймовірну красу артистки.

Зваблива зірка Кріпосної прикрасила обкладинку глянцю - фото 358040

Мішина відома українському глядачеві не тільки за серіалом Кріпосна, а й за шоу Танці з зірками. Ксенія і її партнер Женя Кот є одними з фаворитів танцювального проєкту, їх постановки вражають чуттєвістю, іронією і емоційністю.

Зваблива зірка Кріпосної прикрасила обкладинку глянцю - фото 358038

Зваблива зірка Кріпосної прикрасила обкладинку глянцю - фото 358039

Зваблива зірка Кріпосної прикрасила обкладинку глянцю - фото 358041

Читайте також: Танці з зірками 2019: хто покинув шоу у п'ятому прямому ефірі

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Машину вже купив? Затишний і доброзичливий Вільнюс, який треба побачити на власні очі
  • 25 вересня, 13:15
  • 678
Хто ти з серіалу Друзі? ТЕСТ про улюблених героїв
  • 23 вересня, 15:10
  • 5532
Моделі 90-х: як змінилася ефектна красуня Кеті Айрленд (18+)
  • 25 вересня, 18:51
  • 1962
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз