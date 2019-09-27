Зваблива зірка Кріпосної прикрасила обкладинку глянцю

Актриса Ксенія Мішина, зірка популярного українського серіалу Кріпосна на каналі СТБ, стала героїнею жовтневого номера журналу Караван історій.

Знаменитість прикрасила обкладинку глянцю і знялася у пікантній фотосесії. Актриса з'явилася перед читачами журналу в жіночних і одночасно сексуальних образах. Знімки опубліковані на сайті видання. На обкладинці глянцю Ксенія з'явилася в короткому топі чорного кольору і стильному бежевому тренчі.

Дівчина тижня: Ксенія Мішина – спокуслива зірка серіалу Кріпосна та шоу Танці з зірками

"Це, напевно, мрія кожної дівчинки, прикрасити обкладинку журналу. Але ще приємніше поділитися з вами своєю історією, розповісти про потаємне і знайти відгук у ваших серцях! Так зворушливо для мене, і так трепетно ​​і радісно", – прокоментувала свою появу в журналі актриса.

Шанувальники обсипали Ксенію компліментами, відзначаючи неймовірну красу артистки.

Мішина відома українському глядачеві не тільки за серіалом Кріпосна, а й за шоу Танці з зірками. Ксенія і її партнер Женя Кот є одними з фаворитів танцювального проєкту, їх постановки вражають чуттєвістю, іронією і емоційністю.

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