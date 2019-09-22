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Танці з зірками 2019: хто покинув шоу у п'ятому прямому ефірі

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Хто покинув Танці з зірками - фото 1
Хто покинув Танці з зірками

Українцям показали 5 випуск нового сезону шоу Танці з зірками. Дізнайтеся результати голосування та хто покинув проєкт 22 вересня 2019-го.

У п'ятому випуску шоу Танців з зірками 2019 не всім парам вдалося вразити суддів і глядачів.

Дивіться також: Танці з зірками 2019: дивитись онлайн 5 випуск шоу

За результатами оцінок журі та голосування глядачів у 5 випуску шоу Танці з зірками 2019 в зоні ризику опинилися: DZIDZIO та Яна Цибульська, а також MARUV і JAY.

Утім, одна з цих пар отримала трішки більше балів, що дозволило продовжити участь у проєкті. Цією парою стали DZIDZIO та Яна Цибульська.

У п'ятому випуску "Танці з зірками" шоу покинули MARUV і JAY.

MARUV покинула Танці з зірками - фото 356658
MARUV покинула Танці з зірками

Дивіться найкращі виступи MARUV та JAY:

Читайте також: Дівчина тижня: Ксенія Мішина – спокуслива зірка серіалу Кріпосна та шоу Танці з зірками

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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