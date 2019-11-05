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Зваблива вампірка: Алессандра Амброзіо без білизни вразила фанів (фото)
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Популярна модель Алессандра Амброзіо викликала справжній захват у прихильників і не тільки через свій сексуальний образ на Хеловін. Надто гаряча вампірка обрала відверту сукню без спіднього.
38-річна бразильська модель Алессандра Амброзіо хоч і попрощалась зі званням ангела Victoria's Secret, проте зовсім не поступається своїм виглядом свою кар'єру. Красуня активно працює над різними проєктами та бере участь у зйомках, адже зовсім не соромиться власних форм. До того ж, Алессандра веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї понад 10 мільйонів підписників.
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Звісно ж, Амброзіо не оминула увагою Хеловін, для якого перевтілилась у сексуального вампіра. Чорна сукня з ефектним декольте та розрізами лише підкреслила форми зірки, яка вирішила не псувати лук спіднім.
Джерело фото: instagram.com/alessandraambrosio
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